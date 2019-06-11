Защита задержанного с наркотиками Голунова обжаловала домашний арест журналиста

Москва, 11 июня. Защита задержанного с наркотиками журналиста издания Meduza Ивана Голунова обжаловала решение суда о домашнем аресте представителя СМИ. Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Мы подали апелляционную жалобу», — сообщил защитник журналиста РИА Новости.

Ранее Никулинский суд Москвы поместил Голунова под домашний арест на два месяца. Отмечается, что следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу, но суд избрал для Голунова другую меру пресечения на время проведения расследования.

Напомним, полиция задержала журналиста издания Meduza Ивана Голунова на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Дома у журналиста сотрудники правоохранительных органов обнаружили весы и пять граммов кокаина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Задержание Голунова стало причиной проверки власти на прочность со стороны общественников и представителей СМИ. Они пытаются понять, можно ли под общественным давлением заставить отпустить подозреваемого в совершении преступления.

Кроме того, либералы использовали обвинения в адрес Голунова как информационный повод для организации несанкционированных митингов. Как считает политолог Руслан Осташко, на самом деле оппозиция не заботится о самом журналисте. По словам эксперта, либералы делят людей на два сорта, при этом «своим» они готовы простить любые нарушения закона. Оппозиция бросилась защищать Голунова, не имея доказательств его невиновности.В соответствии с законом, окончательное решение о причастности журналиста к преступлению должны принимать суд и следствие.