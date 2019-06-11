Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Москва, 11 июня. Российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации в Донбассе в «нормандском формате», однако важно соблюдать достигнутые контактной группой договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров на V Международном форуме «Примаковские чтения».

«Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа — единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ», — сказал российский дипломат.

Лавров подчеркнул, что без достижения договоренностей на базе контактной группы прогресса в вопросе урегулирования внутриукраинского конфликта не получится. Он подчеркнул, что «нормандский формат» не может навязывать свое решение, если Киев, Донецк и Луганск не согласятся.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что ее проинформируют об итогах встреч украинского президента Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения договоренностей. В то же время Лавров отметил, что урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины возможно, если Брюссель не будет занимать позицию «полного покрывательства всего, что делают на Украине», сообщил ТАСС.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут до сих пор.