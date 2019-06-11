Москва, 11 июня. Москва рассчитывает, что ее информируют об итогах состоявшихся недавно встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством Германии и Франции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на международном форуме «Примаковские чтения», он уточнил, что Европа должна посылать Киеву нужные сигналы о необходимости выполнения минских договоренностей. Он выразил надежду, что лидеры ФРГ и Франции настаивают на этом. Он напомнил, что Зеленский недавно встречался с французскими и немецкими политиками в Париже и Берлине, а главы МИД этих стран посещали Киев. МИД РФ рассчитывает, что ему расскажут об итогах встреч Зеленского в ФРГ и Франции.

«Надеюсь, что нам, как участникам нормандского формата, расскажут, какова была реакция и о чем шла речь на встречах, тем более что вновь наши партнеры предлагают созвать саммит нормандского формата», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.