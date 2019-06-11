Назван топ-5 регионов РФ с самым быстрым ростом зарплат

Москва, 11 июня. Самый быстрый рост реальной заработной платы в текущем и будущем годах ожидается в Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на аналитиков Финансового университета при правительстве РФ.

По данным издания, ссылающего на экономистов, реальный рост заработной платы граждан РФ в текущем году составит примерно 3%. При этом в первой половине будущего года темпы роста сильно не изменятся.

Планируется, что лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область — 7,1%, Приморье — 6,5%, Дагестан — 5,6%, Карелия — 5,4% и Псковская область — 5%, пишет ForPost.

Кроме того, эксперты определили топ-10 регионов, экономика которых будет идти вверх — это Крым, Севастополь, Амурская область, Чечня, Самарская область, Якутия, Приморский край, Северная Осетия, Ленинградская область, а также Забайкальский край.

В Финансовом университете рассчитывают, что в целом в текущем году ВВП страны увеличится на 1,8%, а через год — на 2%, сообщает «Ридус».

Ранее Росстат сообщил о быстром росте зарплат у российских медиков.