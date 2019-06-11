Сотни тысяч сирийских студентов начали сдавать экзамены в провинциях САР

Дамаск, 11 июня. Сотни тысяч студентов начали сдавать экзаменационную сессию в Сирии. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Более 240 тысяч учащихся средних школ из различных сирийских провинций сдали экзамены для получения аттестата в различных научных, литературных, промышленных, коммерческих областях в течение 2018–2019 учебного года. Экзаменационные центры были распределены по 2066 различным провинциям.

Министерство образования Сирии предоставило все необходимое для сдачи экзаменов в обстановке спокойствия и стабильности, были созданы центры экстренной помощи для учащихся в провинциях Идлиб, Ракка и Хама.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Эти экзамены для разных категорий и возрастов школьников. Благодаря Аллаху, атмосфера экзаменов была нормальной, а школьников пришло много, и они своими глазами видели как меняется их жизнь», — рассказала ФАН представительница центра.

Директор экзаменационного центра в Восточной Гуте сообщил нашему корреспонденту, что этот курс является исключительным для студентов Гуты, поскольку ранние собеседования с ними показали, что у студентов не было готовности сдавать экзамены из-за отсутствия возможности учиться в течение многих лет. Тогда министерство начало программу интенсивных курсов для студентов, чтобы помочь им сдать экзамены, показав, таким образом, что они не лишены права на образование.

Ранее сообщалось, что сирийскими властями была проведена встреча, чтобы найти подходящий способ для облегчения процесса сдачи экзаменов для студентов, проживающих вне зоны контроля Дамаска в северных регионах. Многим сирийским студентам необходимо предоставить свидетельства о среднем и высшем образовании.

Число сирийских студентов, которые подали заявки на подготовительные и средние дипломы в этом году, составило 545447 студентов, что на 43643 студентов больше, чем в прошлом году. Количество учебных центров достигло 4555.