Либералы используют историю с пойманным на наркотиках Голуновым для союза с наркомафией

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Либералы бросились защищать «своего», организовав пикеты в Москве и других городах. Однако так ли все однозначно? Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с депутатом Государственной думы Евгением Федоровым. Законодатель уверен, что историю вокруг Голунова искусственно подогревают внешние силы, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Вашингтон не оставляет надежд устроить в России майдан, чтобы развалить страну, как это произошло на Украине. А Голунов, как «жертва кровавого режима», прекрасно подходит для того, чтобы спровоцировать негодование среди либеральной публики.

— Евгений Алексеевич, можно ли говорить о том, что либералы своими протестами пытаются проверить власть на прочность?

Власть на прочность пытаются проверить Соединенные Штаты Америки через своих людей. Это метод удара именно по России. Это напоминает историю с [главредом «Украинской правды» Георгием Гонгадзе] на Украине. Напомню, эта история привела к дестабилизации власти на Украине, к расколу, за чем последовал госпереворот, свержение власти и резкое ухудшение качества жизни, расколу страны, Донецка, Луганска и все остальное. То есть это долгосрочная история, и в данном случае проявляются силы не каких-то там общественников или случайных журналистов. А силы огромной державы, которая вкладывает 83 миллиарда долларов в уничтожение российского государства. То есть в его раскол, в погружение его в войну, в вырезание народа и так далее. И объединяет всех этих людей из разных групп, я имею в виду демонстрантов, пикетчиков, средства массовой информации, в том числе государственных, заговор.

И этот заговор мы ощущаем, это то же самое, когда была история с Гонгадзе, когда происходили интервенции и оранжевые революции, это то же самое, что происходило во время свержения власти не только в Киеве, но и в Тбилиси. В Кишиневе были такие события, в государствах вокруг Средиземного моря, в Сирии и так далее. То есть это общая методика конкуренции наций методом оранжевых интервенций.

— Если удастся «отбить» Голунова, будут ли либералы пытаться добиться освобождения всех, кто был осужден за сбыт наркотиков?

Я думаю, что среди организаторов этого процесса такой сценарий тоже присутствует. Дальше они пойдут на свержение власти. Им нужны силы, а для того, чтобы у них были уличные силы свержения власти, им необходим союз с преступностью. Преступность в сфере наркомафии наиболее сильная, организованная и в финансовом отношении состоятельная. Там много людей, в том числе ненормальных, фанатиков. Понятно, что такое наркоман-преступник. Это человек, который не сдержан ничем: за тысячу рублей он может убить любого: ребенка, женщину, пожилого человека, кого угодно. Это сильная форма поддержки, на которую они [либералы] могут опираться.

Напоминаю, что союз с преступностью обязателен для всех оранжевых интервенций, или как их называют, революций. И это вполне «хорошая» форма союза. Представляете, сколько они получат сторонников? Это будет 1953 год, если кто помнит историю Советского Союза. Сколько они получат сторонников, если им удастся «пробить» тотальную амнистию и освобождение наркомафии по всей России? Кроме того, история с наркомафией в России непростая. Прослеживается система заговора.

Напомню, был такой человек Иванов, глава наркотической службы (ФСКН), которая была распущена. Он прямо говорил, что от афганских наркотиков в год погибает 100 тысяч человек в России. Я служил в Афганистане. В период моей службы там вообще не существовало производства тяжелых наркотиков. То есть производство, от которого у нас погибает 100 тысяч молодежи в год, было организовано Соединенными Штатами Америки после размещения там воинского контингента. И насколько я понимаю, это намеренно было сделано, чтобы навредить России и Средней Азии. Представляете, сто тысяч убитых человек в год! А у нас все потери за период афганской кампании за десять лет составляли 15 тысяч человек. А эти 100 тысяч – это потенциал нации.

Так что это все – система конкуренции и противостояния, куда входит наркомафия, завязанная на заграницу – на транзит, на внешние факторы управления. То есть в отличие от «доморощенной» преступности, наркомафия — это преступность международная, а значит, она находится под контролем ЦРУ. Просто у нее другая логика построения вертикали власти и финансовых потоков.

— Могут ли либералы попытаться раскачать тему легализации наркотиков в России?

Это маловероятно, потому что это им не нужно. Им необходимо быстрое обострение: то есть не когда-то, а сейчас. Им нужен союз с наркомафией прямо сейчас. Им нужны погромы. Я думаю, раскручиваться будут именно эти темы.