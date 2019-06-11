Минприроды и Роспотребнадзор выступили за сокращение продаж одноразовой посуды

Москва, 11 июня. Минприроды и Роспотребнадзор обратились к экономической комиссии СПЧ и выступили за сокращение образования отходов и снижение продаж пластиковой посуды. Об этом сообщается на официальном сайте Совета по правам человека.

В обращении СПЧ Минприроды и Роспотребнадзор заявили о необходимости сократить продажу одноразовых изделий из пластика. Заседание на тему предотвращения образования отходов для успешной реализации национального проекта «Экология» Совет по правам человека провел 20 марта.

В рамках мероприятия стороны проанализировали «приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами» и ознакомились с предложениями федеральных органов исполнительной власти.

В министерстве природы подчеркнули, что объем повторно вовлеченных в хозяйственную деятельность пластиковых отходов ниже, чем количество пластика, который попадает в окружающую среду. Именно в связи с этим ведомство выступает за запрет продажи одноразовых изделий из пластика. Однако в Минприроды особо подчеркнули, что он должен быть обоснованным и учитывать экономические последствия. Роспотребнадзор также поддержал отказ от продажи одноразовых изделий из пластика и выступил за поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов.

В ведомстве предложили создать специальную информационную платформу по высокоэкологичным видам тары и упаковки, закрепить нормативно сертификацию знака «биоразлагаемая упаковка» или «экологически безопасная утилизация».

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило материал о реакции производителей пластиковой посуды на возможный запрет продажи их продукции. Многие участники рынка не воспринимают запрет в отношении основного вида их продукции как приговор бизнесу. По их мнению, даже при полном запрете использования пластика отказываться от одноразовой посуды вовсе не обязательно.