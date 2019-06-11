Лавров заявил о провокации Киева для срыва разведения сил у Станицы Луганской

Москва, 11 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили вооруженную провокацию для срыва разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявил во вторник глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Международном форуме «Примаковские чтения».

Российский министр напомнил, что по результатам встречи контактной группы по Украине, которая прошла 5 июня, были сделаны заявления о том, что была достигнута договоренность начать разведение сил и военной техники в Станице Луганской 10 июня. Руководитель ведомства отметил, что 19 июня на очередном заседании контактной группы стороны собирались подписать соглашение о прекращении военных действий.

«Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв… Это была провокация украинских силовиков или добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-либо отчитываются», — подчеркнул Лавров.

Накануне полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что военные Луганской народной республики выполнили абсолютно все нужные действия для разведения сил в районе Станицы Луганской, однако киевские военнослужащие устроили провокационный обстрел.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНр, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев систематически срывает все договоренности.