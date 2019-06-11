Найдены тела двоих погибших на танкере в Махачкале

Махачкала, 11 июня. Тела двух человек, погибших в результате взрыва на танкере в Махачкале, найдены спасателями МЧС. Сейчас идут поиски третьего пропавшего рабочего, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Найдены двое погибших — это Шангин Владислав Александрович и Греков Алексей Андреевич. В данный момент ищут третьего пропавшего рабочего Козлова Алексея Николаевича. Очень высока вероятность, что он тоже погиб», — рассказал собеседник ФАН.

Установлено, что танкер принадлежит СК «Волжское пароходство». Ранее стало известно, что еще три человека получили травмы в результате ЧП. Это Николай Бушуев, Роман Попов и Александр Зубриев. Один из них получил 95% ожогов поверхности тела.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщалось ранее, ЧП произошло во вторник около 04.30 по московскому времени на судне «ВФ Танкер-16» на причале №4 в порту Махачкалы. Взрыв прогремел в машинном отделении во время выгрузки сырой нефти.

В судоходной компании сообщили, что из двенадцати членов экипажа были эвакуированы девять человек. Троих из них доставили в больницу. Пожар на танкере локализован.