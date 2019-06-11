Расследование против полковника МВД, инициировавшего дело пойманного с наркотиками Голунова, оказалось фейком

Москва, 11 июня. «Расследование» против начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова, который стал инициатором уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, оказалось фейком. СМИ оценили принадлежащую полковнику и его родителям недвижимость в 70 миллионов рублей, однако данная цифра далека от правды.

Через несколько дней после ареста Голунова в Интернете появилось досье на Щирова. Многие издания написали, что полковник и его мать владеют девятью земельными участками в Московской области и тремя объектами капитального строительства. Щирову и его матери Наталье Щировой действительно принадлежит земля, часть которой расположена на территории СНТ «Сплав-2» деревни Жихарево Наро-Фоминского района Пдмосковья. Также семья владеет участками в Тропарево и Горчаково.

Эту землю приобретали в течение последних десяти лет. Информация обо всех участках внесена в декларацию о доходах Щирова. Согласно ЕГРЮЛ, сам полковник зарегистрирован в качестве председателя Садового некоммерческого товарищества «Сплав-2», что не запрещено законом, поскольку организация является некоммерческой и не несет финансовой выгоды.

Отметим, что у Андрея Щирова есть брат Денис Александрович, который занимается предпринимательской деятельностью и не имеет никакого отношения к государственной службе. Второй сын Натальи и Александра Щировых ведет успешный бизнес в сфере изготовления ювелирных изделий. Именно брат полковника инвестировал большую часть денег в приобретение земельных участков в Подмосковье.

Как написали СМИ, общая стоимость подмосковных земель Щировых составляет от 60 до 70 миллионов рублей. По оценкам изданий, семья потратила не менее 10 миллионов на участки в Тропарево и от 20 до 30 миллионов рублей на земли в СНТ «Сплав-2». Кадастровая стоимость участков Щировых в СНТ составляет четыре миллиона рублей. Это значит, что рыночная цена земель не превышает шести миллионов, что в разы ниже суммы, заявленной СМИ.

Судя по объявлениям, участки размером 25 соток в Тропарево стоят от миллиона до двух. Площадь всех расположенных здесь участков, принадлежащих Щировым, составляет в сумме один гектар. То есть рыночная цена этих земель не превышает восьми миллионов рублей. Учитывая, что средства в участки инвестировал брат полковника, сумма, потраченная на эти земли Андреем Щировым, совсем не высока.

Что касается принадлежащих семье объектов недвижимости, они расположены в СНТ «Сплав-2». Здесь находятся дом и гараж, которые Александр Щиров и его сыновья строили на протяжении нескольких лет. Реальная стоимость этих зданий — в районе 1,65 миллиона рублей.

Кроме земельных участков и недвижимости, принадлежащих семье Щировых, после задержания журналиста Ивана Голунова СМИ обратили внимание на статью, опубликованную в марте 2019 года на сайте «Радио Свобода». Материал носит название «Путь героина. Наркомафия в погонах и экстрасенс-агент ФСКН» и опирается на рассказ некоей Ульяны Хмелевой, которая заявила, что работала экстрасенсом в КГБ. По словам женщины, в 2003 году она встречалась с Андреем Щировым, который на тот момент занимал должность заместителя начальника ОРЧ-3 ОБОП ЗАО Москвы. Хмелева заявила, что она якобы передала полковнику 240 тысяч долларов за то, чтобы он вместе с другими сотрудниками оказывал покровительство наркодиллерам. При этом в статье не было прямых обвинений: везде стояли ссылки на Хмелеву, а во многих местах были добавлены пометки, что подтверждения словам женщины не нашли. Но после возбуждения дела в отношении Голунова материал начали публиковать в Интернете, переведя все обвинения Хмелевой в утвердительную форму.

Как сообщил источник в МВД Москвы, на самом деле гражданка Хмелева была осуждена по статье «Распространение наркотиков». Когда несколько лет назад длилось расследование уголовного дела в отношении женщины, Хмелева неоднократно писала во все возможные инстанции жалобы, обвиняя сотрудников тогда еще милиции в «крышевании» наркобизнеса. В связи с этим проводились проверки на всех уровнях МВД, но никаких подтверждений слов Хмелевой найдено не было.

При этом само МВД поспособствовало распространению бездоказательных рассказов Хмелевой. Когда статья вышла в свет, юристы МВД сразу обратились к людям, которых обвиняла женщина, и предложили подать в суд за клевету. В числе упомянутых Хмелевой был и Андрей Щиров, который, как и все остальные, не стал связываться с этим делом. В марте статья набрала всего около 200 просмотров, а в связи с грамотной подачей материала судебные разбирательства могли затянуться на длительный срок. И лишь после задержания Голунова СМИ обратили внимание на статью и стали подавать свидетельства «экстрасенса КГБ» как доказанный факт.

Напомним, сотрудники полиции задержали журналиста издания Meduza Ивана Голунова на Цветном бульваре в Москве 6 июня. У представителя СМИ было при себе пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Дома у журналиста правоохранители обнаружили весы и пять граммов кокаина. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил подозреваемого под домашний арест на два месяца.

Отметим, что либералы пытаются использовать дело Голунова, чтобы раскачать лодку и призвать к организации несанкционированных митингов. Как считает политолог Руслан Осташко, арест журналиста стал очередным инфоповодом для нападок на власть со стороны оппозиции. При этом либералы не заботятся о самом Голунове.