«Ростелеком» пригласил к сотрудничеству мобильных разработчиков

«Ростелеком» готов к сотрудничеству со всеми разработчиками мобильных решений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил пресс-секретарь компании Андрей Поляков.

Так он прокомментировал сообщения The Bell со ссылкой на источники о переговорах главы Минсвязи РФ Константина Носкова и главного исполнительного директора компании Huawei Го Пина на полях ПМЭФ. Сообщается, что стороны обсудили возможный переход китайских смартфонов с операционной системы Android на российскую ОС «Аврора», принадлежащую «Ростелекому».

«Готовы взаимодействовать со всеми разработчиками мобильных решений», — пояснил ФАН пресс-секретарь компании.

При этом представитель «Ростелекома» уточнил, что речь идет не конкретно о подготовке к переводу смартфонов Huawei на российскую операционную систему, а вообще о любых предложениях специалистов по мобильным ИТ-решениям.

«Мы готовы к сотрудничеству в целом», — уточнил Андрей Поляков.

Пресс-секретарь компании отказался комментировать вопросы о деталях возможного сотрудничества с китайской телекоммуникационной корпорацией, а также отвечать на вопрос о ведущейся разработке версии «Авроры» для использования сотрудниками органов государственной власти и госкомпаний.

Ранее компания «Ростелеком» сообщила о том, что не получала предложений об использовании ее мобильной операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei.

В августе прошлого года глава компании Михаил Осеевский также заявил о направленных в правительство РФ предложениях компании по переходу на смартфоны с российской операционной системой «Аврора» государственных чиновников. Стоимость такого перехода оценивалась в 160 миллиардов рублей.