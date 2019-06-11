Похищенного дважды петербуржца избили и держали на цепи в автосервисе

Санкт-Петербург, 11 июня. Петербуржец похитил молодого человека, дважды избил его и привязал на цепь в автосервисе, требуя несуществующий долг. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции 10 июня поступило сообщение от женщины 1982 года рождения, которая сообщила, что 8 июня ушел из дома ее сын 2001 года рождения. В социальной сети «ВКонтакте» от него поступило сообщение, что он находится в автомастерской, расположенной в Выборге на улице Госпитальная, 1.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1983 года рождения, которого изобличили в похищении 18-летнего петербуржца. По данным полиции, злоумышленник увез молодого человека на иномарке в автомастерскую и привязал его к трубе тросом, после чего стал требовать возврат несуществующего долга в размере 35 тыс. рублей.

Юноше удалось сбежать, однако похитивший его мужчина нашел пострадавшего у знакомой. Злоумышленник еще раз избил 18-летнего петербуржца, после чего отвез его обратно в автомастерскую и, угрожая расправой, пристегнул к трубе цепью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.