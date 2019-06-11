Давление либералов не поможет задержанному с наркотиками Голунову избежать суда

Москва, 11 июня. Общественный резонанс не повлияет на позицию суда по делу пойманного на наркотиках журналиста «Медузы» Ивана Голунова, считает юрист и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, арест Голунова вызвал широкий общественный ажиотаж. В социальной сети бурно обсуждают обстоятельства дела Голунова, которого полицейские задержали 6 июня в Москве. При себе у специального корреспондента «Медузы» нашли несколько пакетиков с метилэфедроном. Во время обысков в его квартире обнаружили еще пять граммов кокаина и весы. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс, а либералы попытались использовать его, чтобы расшатать ситуацию в России и призвать к незаконным акциям протеста. Однако принимать решение после проведения расследования будет суд, и давление либералов не повлияет на него, считают эксперты.

Как пишет iReactor, Гусятников подчеркнул, что широкое оглашение дела важно, но суд не принимает решения, исходя из давления общества. Юрист напомнил, что суд полагается на доказательства, факты и законы. Все остальные факторы, по мнению специалиста, помогут только в рассмотрении дела «под разными углами, но не более того». Он также призвал общественность разобраться в материалах дела, прежде чем делать выводы.

«Мы все прекрасно понимаем, что только под давлением общественности он не станет менять решения. Есть доказательства, факты, законы. На них в первую очередь опирается суд, все остальное — это только лишь повод рассмотреть дело под разными углами, не более того», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что намерен лично изучить дело журналиста. Он добавил, что генпрокурор РФ Юрий Чайка находится в курсе событий. Кроме того, в связи с широким общественным резонансом вокруг дела Голунова, Общественный совет при МВД РФ взял расследование под особый контроль.

Голунов, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, отрицает свою вину. Журналисты «Вестей» спросили, понимает ли он, что за эти же слова придется отвечать. Голунов заявил, что готов ответить. При этом он добавил, что год назад врач ему выписывал таблетки, которые могли быть «легкими психотропными веществами».