Лавров обвинил США в нарушении норм ВТО

Москва, 11 июня. США создают келейные структуры, междусобойчики и используют методы нечестной конкуренции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, односторонние санкции и торговые войны Вашингтона противоречит нормам Всемирной торговой организации. Лавров подчеркнул, что вместо того, чтобы работать честно, Штаты «насаждают, как они говорят, порядок, основанный на праве». Более того, решения, которые принимаются в рамках созданных междусобойчиков, Штаты пытаются выдавать за мнение всего мирового сообщества, подчеркнул он на форуме «Примаковские чтения».

Ранее Лавров заявил, что из-за экономической агрессии Белого дома страдают, в том числе, и бизнесмены из США. Кроме того, он заверил, что Москва продолжит отвечать на американские санкции и санкции ряда западных стран, но так, чтобы «не навредить себе».

Глава МИД РФ также отметил, что санкционная политика практиковалась еще администрацией Барака Обамы, до ухудшения отношений между Россией и США. Так, к примеру Штаты оштрафовали французский банк «БНП Париба» на 12 млрд долларов за торговлю с Ираном.

3 июня стало известно, что США в очередной раз расширили свой санкционный список, включив в него главу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.