Дорогой Павел, как же так. Ведь, 50 лет - это так еще мало, столько планов... Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. До свидания, дорогой товарищ. #ПавелЗеленков.

