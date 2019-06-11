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Названа причина смерти депутата петербургского закса Зеленкова

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Депутат закса от «Единой России» умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Депутат петербургского закса, член фракции «Единая Россия» Павел Зеленков скончался на 51-м году жизни. 

Как сообщил источник ФАН, проведена экспертиза по факту смерти Зеленкова. Причина смерти — сердечный приступ. Его труп очень долго пролежал на жаре и поступил к специалистам в состоянии гнилостных изменений.

«Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. Прощай, дорогой товарищ», — написал ранее в своем Instagram депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Отметим, Зеленков родился в Ленинграде 12 августа 1968 года. Он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета и Северо-Западную академию госслужбы. Был избран депутатом петербургского Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21.

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Автор: Сергей Петров
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