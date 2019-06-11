В Госдуме высоко оценили действия ведомства Шойгу по перехвату самолетов США и Швеции над Балтикой

В Госдуме поддержали действия возглавляемого Сергеей Шойгу министерства обороны РФ по недопущению нарушения воздушных границ Российской Федерации. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил действия экипажа российского истребителя Су-27, который осуществил грамотный и безопасный перехват над Балтикой двух военных самолетов стран США и Швеции, совершавших разведывательный полет у российских границ. Об инциденте, который имел место в понедельник, сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream», — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на Балтике проходят учения НАТО Baltops 2019.

Российский Су-27 сопроводил натовских разведчиков с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границ воздушного пространства РФ. Российский пилот действовал строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российской оборонном ведомстве.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил действия российского летчика и отметил, что российское Минобороны, возглавляемое Сергеем Шойгу, поступает абсолютно правильно, как говорится держа порох сухим.

«Границы любой страны должны оставаться на замке, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наши системы ПВО, наши самолеты обязаны делать все, чтобы не допустить нарушения границ РФ, в том числе воздушных. Мы же помним, как Руст приземлился на Красной площади (28 мая 1987 года немецкий пилот-любитель Матиас Руст на легком самолете приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев над территорией СССР более тысячи километров. — Прим ФАН.), и мы не хотим, чтобы такое повторилось, да это сейчас и невозможно».

«Отрадно, что сегодня наши вооруженные силы, в том числе ВКС РФ предпринимают совершенно правильные действия по защите российских рубежей», — отметил собеседник ФАН.

Шерин считает, что возросшая активность иностранных самолетов у границ России может быть элементом подготовки каких-то враждебных по отношению к нашей стране действий, вплоть до агрессии.

«Возросшая активность стран НАТО у наших границ как в воздухе, так и на море похожа на попытку прощупать нашу оборону, прощупать нас на предмет боеготовности, выявить так сказать «разведкой боем» наши системы предупреждения, а также усыпить нашу бдительность, чтобы мы воспринимали их действия как рутину. Но может настать момент, когда в воздух поднимутся уже не самолеты-разведчики НАТО, а настоящие боевые машины», — предупредил Александр Шерин.

Парламентарий уверен, что разведывательная активность Запада у наших границ — очень серьезный звонок и предупреждение, что нашим вооруженным силам нужно постоянно быть начеку.

В Минобороны РФ отмечают, что за последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и у российских военных объектов за рубежом резко возросла. Это касается не только Балтики, но и Крыма, Краснодарского края, российских баз в Сирии. В Минобороны сообщили, что за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС РФ обнаружили и сопроводили около тысячи иностранных летательных аппаратов, значительная часть которых — боевые самолеты, в том числе самолеты-разведчики.