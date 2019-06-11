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В МЧС Дагестана рассказали о последствиях взрыва на танкере

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В МЧС Дагестана рассказали о последствиях взрыва на танкере

Махачкала, 11 июня. Угрозы окружающей среде после взрыва в порту Махачкалы нет. Об этом Федеральному агентству новостей заявила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан Тамила Газимагомедова.

«Угрозы нет. Проведена полная локализация и ликвидация», — сообщила она в беседе с ФАН.

Напомним, что взрыв газовоздушной смеси прогремел рано утром 11 июня в морском порту Махачкалы на «Танкере-16», принадлежащем компании «Волжское пароходство» во время перекачки нефтепродуктов. В результате инцидента три человека погибли и еще трое были госпитализированы. Площадь пожара, который на данный момент полностью ликвидирован, составила 600 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий взрыва принимали участие 57 человек.

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Автор: Наталья Макеева
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