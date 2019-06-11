Москва, 11 июня. Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Как рассказали источники, в конце мая глава компании Игорь Сечин написал заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку письмо с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков производителей нефти в РФ от загрязнения сырья хлоридами в «Дружбе».

Как пишет издание «Коммерсант», Сечин уточнил, что белорусский Мозырский НПЗ требует компенсацию на 155 миллионов долларов, польский переработчик Orlen — в 45 тысяч долларов за недопоставку нефти. «Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе».

Проблема с качеством нефти, которая поступала из России в Белоруссию, возникла на южной ветке нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Польша, Белоруссия и Украина временно приостановили импорт российского сырья.

После этого премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор должны провести расследование данного инцидента.

30 апреля глава нефтяной компании «Транснефть» Николай Токарев рассказал, что Белоруссия начала получать кондиционную нефть из России. По его словам, «Транснефть» и министерство энергетики России уже обсудили локализацию последствий вместе с партнерами из Белоруссии, Польши и с Украины.

По данным главы компании, причиной загрязнения поступающей на территорию союзного государства нефти стала деятельность частного предприятия в Самарской области. Оно умышленно сливало не прошедшую товарную подготовку нефть в трубопровод. Токарев полагает, что имели место мошеннические схемы. В связи с этим «Транснефть» передала все материалы в региональное управление ФСБ. Президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад Токарева, потребовал скорректировать систему контроля качества продукции. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которое занималось поставкой загрязненной нефти в трубопровод.

29 мая прокачка чистой нефти по «Дружбе» началась в Венгрии. «Транснефть» откачала реверсом из Белоруссии 163 тысячи тонн некондиционной нефти.