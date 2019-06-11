Минобороны РФ показало видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков НАТО

Москва, 11 июня. Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским истребителем Су-27 сняли на видео. Запись обнародовало Минобороны РФ.

Инцидент произошел накануне над нейтральными водами Балтики. Военные самолеты североатлантического альянса были обнаружены российскими средствами воздушного контроля. Как уточнили в оборонном ведомстве, они приближались к госгранице РФ.

Их перехват осуществил Су-27 из дежурных сил ПВО Балтийского флота. На кадрах записи можно видеть, что истребитель приблизился к самолетам НАТО. Сближение было произведено на безопасном расстоянии для идентификации воздушных целей.

Летчик истребителя установил, что к границе РФ приблизились американский самолет-разведчик ВВС RC-135 и шведский самолет-разведчик Gulfstream. После этого Су-27 сопровождал их, чтобы не допустить нарушения российской границы. В Минобороны отметили, что при этом были соблюдены все необходимые меры безопасности и в строгом в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.