Министерство нефти Сирии продолжает бороться с топливным кризисом

Дамаск, 11 июня. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии приняло множество мер для преодоления топливного кризиса и устранения всех проблем на заправочных станциях на территориях всех освобожденных провинций, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Специально для тех случаев, когда количество заявок на некоторых станциях переваливает за норму, в центре города была открыта мобильная заправочная станция для снятия давления на других заправочных станциях. Станция будет продолжать работать столько времени, сколько потребуется, а количество рабочих часов на государственной заправочной станции будет увеличено до полуночи. При этом, строительство второй правительственной заправочной станции в районе Захры будет продолжено и будет завершено в течение шести месяцев.

Перед отправкой загруженного танкера на заправочную станцию ​​по месту назначения, все топливные склады должны быть осмотрены специализированными техническими комитетами для проверки технических характеристик материала, связанных с плотностью и температурой для соответствия всем нормам. Танкеры имеют маркировку и разрешение на выезд по месту назначения.

Кроме того, 18 автозаправочных станций были распределены в Дамаске. Не так давно ​​компания начала новый эксперимент с введением автоцистерн с прямой подачей бензина: три танкера были размещены в нескольких местах на перевале Маззех, где автомобили могли выстраиваться в очередь. Это серьезно сократило время получения бензина.

Дамаск испытывал нехватку бензина с начала прошлого месяца, когда многие владельцы автомобилей отказались от их использования и пересели на общественный транспорт, что привело к заторам, особенно в связи с кризисом, связанным с перевозкой бензина и дизельного топлива.

Кризис привел к значительному увеличению цены на такси, которая выросла вдвое. Водители утверждают, что их рабочее время ограничено, и они проводят большую часть своей работы на заправочных станциях. Некоторые из них покупают бензин бензин марки АИ-95 по 600 сирийских фунтов за литр.