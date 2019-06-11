В Китае назвали российские субмарины «Акула» ошеломительным проектом

Пекин, 11 июня. Китайский ресурс Sohu раскрыл технические характеристики российской подводной лодки стратегического назначения проекта 941 «Акула», которая является самой большой субмариной в мире.

Авторы материала указали на то, что подводный флот является неотъемлемой частью современных вооруженных сил любой страны. При этом наибольший интерес в этой сфере представляют именно атомные подводные лодки. На сегодняшний день есть только несколько государств, которые могут похвастаться подобными боевыми машинами — например, США и Россия.

Как отмечает «ПолитРоссия», за время существования проекта 941 «Акула» было спущено на воду несколько кораблей, которые действительно поражали воображение своими размерами.

Например, в качестве сравнения можно сопоставить эти субмарины с американскими подводными лодками класса «Огайо», которые являются крупнейшими подводными кораблями флота Штатов.

«Максимальное водоизмещение «Огайо» составляет более 18 тыс. тонн, что крайне внушительно, но не идет ни в какое сравнение с «Акулами», — отмечают китайские журналисты.

Авторы статьи обратили внимание на то, что последние корабли проекта 941 имели ошеломительные 46 тыс. тонн водоизмещения, а это практически в 2,5 раза больше, чем у американских кораблей.

Как пишет Sohu, при всех своих сильных сторонах подводные лодки класса «Акула» имели также и некоторые недостатки, в числе которых не очень высокая скрытность.

Ранее сообщалось, что отечественное морское бюро машиностроения «Малахит» работает над новейшей атомной подлодки по проекту «Хаски», которая должна лишить будущего американский флот.