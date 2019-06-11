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Число погибших после взрыва на танкере в Махачкале возросло до трех

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Число погибших после взрыва на танкере в Махачкале возросло до трех

Махачкала, 11 июня. Третий матрос обнаружен мертвым на танкере в столице Дагестана после хлопка. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ранее в министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что три человека доставлены в медицинское учреждение после взрыва на танкере в махачкалинском порту.

По данным республиканского ведомства, двое пострадавших поступили в ожоговое отделение, еще один — в травматологию. Врачи оценивали состояние одного из пациентов как крайне тяжелое из-за 95% ожогов тела.

Отмечалось, что на борту судна на момент взрыва находилось шесть человек. Один из них погиб на месте, еще двое числятся пропавшими.

В настоящее время на танкере пожара нет, однако зафиксировано небольшое задымление. В республиканском МЧС добавили, что на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что один из троих пропавших после взрыва на танкере в Махачкале найден погибшим.

Взрыв прогремел, когда рабочие на причале №4 в Махачкале перекачивали нефтепродукты.

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Автор: Сергей Петров
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