Москва, 1 июня. Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком предлагал Москве изменить внешнеполитический курс иностранного государства. Об этом рассказал сам Козак.

Как уточнил заместитель председателя правительства, молдавский политик передал ему конверт об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Содержащаяся в конверте информация касалась радикального изменения внешнеполитического курса страны с переориентацией на Россию. Также в письме говорилось об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдавии.

Отчаянный манёвр Плахотнюка: тайно предложить Москве все, что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти. Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный. Невозможная сделка. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 11, 2019

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал действия Плахотнюка «авантюрным ходом». По его словам, он готов предложить Москве что угодно, лишь бы Россия согласилась на пребывание Демократической партии у власти. Пушков оценил предложение Плахотнюка изменить внешнюю политику Молдавии.

«Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять. Возможно, даже личную свободу. Но расчет был неверный. Невозможная сделка», — подчеркнул он.

Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента исполняющему обязанности премьер-министру Павлу Филипу. В конституционном суде государства заявили, что решение связано с роспуском парламента и назначением досрочных выборов. По их словам, действующий глава государства Игорь Додон «не выполнил конституционные обязательства», отказавшись распустить парламент.

В свою очередь, парламентарии Молдавии единогласно приняли декларацию о незаконном назначении Филипа исполняющим обязанности президента. Кроме того, депутаты пообещали обратиться в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и другие международные структуры.

Напомним, парламент Молдавии не смог вовремя сформировать правящую коалицию и правительство страны. Новое правительство главе с Майей Санду, был сформирован 8 июня, однако кабинет министров должен был появиться до полуночи 7 июня.