Производитель ракет «Ангара» сорвал сроки изготовления

Омск, 11 июня. Филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет», расположенный в Омске, задерживает сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара». Отставание от производственного графика может составить от трех месяцев до года, говорится в приказе, подписанном руководителем филиала и директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

В самом Центре подтвердили факт задержки сроков, однако там считают, что упущенное время еще можно наверстать. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты удастся изготовить вовремя.

Алексей Варочко пояснил, что сроки, указанные в приказе ПО «Полет» соответствуют внутреннему производственному графику завода. Обозначенные в документе даты наступят на шесть месяцев раньше срока исполнения государственных контрактов.

«Таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы нацелены на поставку изделий вовремя», — заявил генеральный директор Центра Хруничева.

Третья тяжелая ракета «Ангара», о которой говорится в приказе, должна полететь в 2020 году, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Первый старт второй легкой ракеты «Ангара», которая также упоминается в документе, намечен на конец текущего года. Об этом заявляла газета ПО «Полет» «Заводская жизнь» в марте 2019 года. Кроме того, на декабрь этого года запланирован пуск второй тяжелой ракеты «Ангара-А5», которая уже изготовлена.

С начала года в ПО «Полет» ведется реорганизация производства. При этом продолжается реконструкция предприятия с целью создания замкнутого цикла изготовления ракет-носителей «Ангара». Эти работы стали причиной отставания от сроков изготовления, рассказали РИА Новости в Центре Хруничева.

«В настоящее время основные причины, повлиявшие на задержку производственных графиков за первые пять месяцев 2019 года, устраняются и имеются предпосылки для изготовления продукции в установленные сроки», — сообщили в Центре.

В мартовском выпуске газеты ПО «Полет» «Заводская жизнь» Шулико рассказал, что в план производства предприятия в 2019 году включены изготовление и отгрузка в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты «Ангара-А5», а также продолжение производства составных частей для четвертой «Ангары-А5» и двух ракет «Ангара-1.2».

Ракета «Ангара-1.2» с макетом спутника впервые стартовала с космодрома Плесецк в июле 2014 года. Она была запущена по суборбитальной траектории. Кроме того, в декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

«Ангара» является семейством экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сроки запуска новейшей ракеты «Ангара-А5М». Она должна стартовать с космодрома «Восточный» в 2021 году.