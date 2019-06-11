Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Машинист угнал тепловоз ради 500 литров топлива в Хабаровске

123
0 Оставить комментарий

Машинист угнал тепловоз ради 500 литров топлива в Хабаровске

Хабаровск, 11 июня. Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него полтонны литров топлива, мужчину приговорили к 3,5 годам ареста условно. Об этом во вторник сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что механик признан виновным в угоне железнодорожного состава и воровстве.

Суд установил, что весной прошлого года злоумышленник решил украсть дизельное топливо из тепловоза, находящегося на территории депо «Новый Ургал». Мужчина пробрался в кабину локомотива и перегнал его на другой путь, не имея на это законных оснований. Затем машинист слил с баков состава 400 литров нефтепродуктов, а через несколько дней он вернулся и украл дополнительно 100 литров дизельного топлива.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров