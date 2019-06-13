Исполняя мечту, пенсионерка из Тольятти отправилась в кругосветное путешествие

Уроженка Тольятти 57-летняя Ольга Любимова три года назад решилась на невероятную авантюру. Она продала квартиру, переехала к детям в Петербург, а оттуда спустя три месяца отправилась в кругосветное путешествие.

7 октября 2016 года Ольга Любимова попрощалась со своими родными на Витебском вокзале, села в поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Калининград. Но до конца не доехала, а вышла на полпути и отправилась в свободное плавание. Так началось кругосветное путешествие молодой женщины, только вышедшей на пенсию и оставившей всех своих близких на несколько лет. Впереди ее ждали дороги через всю Европу — от Вильнюса до Мадрида, которые она проехала автостопом. Затем на островах Зеленого Мыса (Кабо-Верде) героиня встретилась со своим старым другом Славой, откуда у них началось самое необыкновенное путешествие — кругосветное.

«Я всегда любила путешествовать. С детства было три мечты, две из которых уже воплощены, а третья — совершить кругосветное путешествие — никак не находила свое место в моей жизни, — рассказала в беседе с Федеральным агентством новостей героиня публикации. — Однажды я подумала: ведь, путешествуя, мы в основном тратим время и деньги на дорогу к месту назначения и обратно. А почему бы не поехать в одну сторону, например, на запад, а вернуться с другой стороны — востока? Ведь времени и денег нужно в два раза меньше! Дальше мои мысли уже было не остановить и принципиальное решение внутри созрело».

Тяга к путешествиям у Ольги была с детства. Однако одно дело — выезжать за город на пару дней, чтобы сплавиться по бурной реке или пройти несколько километров по лесу. Здесь же речь шла о том, что женщине предстоит преодолеть путь вокруг всего земного шара.

«Мы путешествуем вдвоем с моим старинным другом Вячеславом Гусевым, с которым еще до этого кругосветного путешествия проехали, прошли, проплыли не одну тысячу километров, — продолжила Ольга Любимова. — Ведь вдвоем веселее, спокойнее, безопаснее. Сейчас мы успели посмотреть 27 стран, в каких-то останавливались всего на день, а где-то проводили целый месяц».

Отправиться в главное путешествие своей жизни Ольга решила сразу же после выхода на пенсию. Понимая, что деньги, которые она будет получать за отработанные годы, едва ли покроют стоимость поездки, женщина начала размышлять над вопросом, как и на что сможет путешествовать.

«К началу этой авантюры я уже приближалась к пенсионному возрасту и понимала, что денег будет до смешного мало. Но отказываться от путешествия не собиралась, — отметила она. — Минимизировать транспортные расходы помог старый добрый автостоп. На сегодняшний день таким образом мы проехали больше 50 тысяч километров».

Еще один необычный способ передвижения, который позволяет друзьям преодолевать тысячи километров по миру, — яхтостоп. На них путешественники не отдыхают, а работают матросами, взамен владельцы яхт подвозят их к нужной точке на карте. Таким способом Ольга и Вячеслав преодолели 10 тысяч морских миль.

«Что еще нам помогает придерживаться заданного курса? Волонтерство! Здесь можно убить двух зайцев — и деньги экономить, работая по четыре-пять часов в день за жилье и питание, и знакомиться ближе с обычаями страны, по которой путешествуешь, — поделилась собеседница агентства. — Кроме этого, в путешествии мы часто живем или в палатке, или у коучсерферов, людей, у которых можно бесплатно жить несколько дней».

К слову, покидая родной город и размеренную жизнь, а затем и близких, женщина говорила себе и окружающим, что ее кругосветное путешествие продлится не дольше двух-трех лет.

«Сейчас, спустя почти три года, которые длится это путешествие, я осталась при таком же мнении — вернусь через два-три года. Что буду делать, когда вернусь? Не знаю, всему свое время. Сейчас время думать, как продолжить, потом — как завершить эту кругосветку. А когда вернусь, тогда и буду думать, что делать, — улыбаясь подытожила Любимова. — Мои близкие знают мой непоседливый характер, поэтому решение уйти в кругосветку не стало для них полной неожиданностью. Они поддерживают меня в этом непростом путешествии».

Оценивая себя и свою кардинально изменившуюся за три года жизнь, Ольга отмечает, что путешествие по миру — это отличный способ испытать себя, узнать о своей выносливости, проявить силу духа, терпение и способность найти контакт с разными людьми.