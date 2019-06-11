Ставленники Запада используют дело Голунова для подготовки к российскому «Майдану»

Москва, 11 июня. Оппозиционные силы используют дело подозреваемого в сбыте наркотиков журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова для того, чтобы «раскачать» ситуацию и внедрить в мозги общественности мысли о полицейском беспределе, а далее — по уже известной схеме. Главная задача заинтересованных в смене власти в стране — устроить государственный переворот, уверена украинский правозащитник, полковник МВД в отставке Галина Запорожцева.

По ее мнению, либералы на деле Голунова пытаются разогреть общественность, после государственного переворота на Украине даже методичку не поменяли. Запорожцева предлагает сравнить факты и напоминает об инциденте в 2013 году, когда журналистка «Пятого канала» Ольга Сницарчук обвинила спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко в нападении. После этого все СМИ начали активно защищать журналистку, при этом не оперируя совершенно никакими фактами. В итоге выяснилось, что до Сницарчук Титушко даже не дотронулся.

Запорожцева подчеркнула, что спортсмена «осудили за хулиганство, а в обществе накал страстей уже был обеспечен».

«Тут же зазвучали призывы, что милиции верить нельзя, что все правоохранители купленные. Это как раз то, что я наблюдаю сегодня в российских соцсетях в связи с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова», — заметила она.

Украинская правозащитница сообщила, что далее все пошло как по накатанной: два сотрудника правоохранительных органов напали не жительницу села Врадиевка Николаевской области. Этот инцидент, по мнению Запорожцевой, стал следующим поводом для раскачки ситуации на Украине. После чего в стране появился гражданин США, который возглавил протесты, а далее — палатки Найема, коктейли Молотова в сотрудников полиции, государственный переворот, АТО, Донбасс, Одесская Хатынь и, как итог, полностью разрушенная экономика страны.

По словам Запорожцевой, в Сети после общественного резонанса вокруг дела Голунова, подозреваемого в распространении запрещенных препаратов, появилась информация, что двое полицейских задушили пенсионерку. Правозащитница поделилась, что у нее появилось ощущение дежавю — все идет по уже отработанной в Югославии и Украине схеме. Об этом пишут Nation News.

«Все идет по накатанной схеме: сначала журналистская блогосфера поднялась, потом внедряется в головы мысль, что вся полиция купленная, ей верить нельзя. Все идет настолько по одному и тому же сценарию, что мне просто становиться больно и обидно. Вот только-только «спектакль» прошел на Украине, а до этого он был поставлен в Югославии. Все происходит по одной и той же кальке, они даже не удосужились методичку поменять», — заметила Запорожцева.

Она поделилась, что общается со многими журналистами и блогерами, которые выступают в поддержку Голунова, однако никто из них не проявляет солидарности ни по отношению к россиянину Евгению Нефедову, который уже шестой год сидит в украинском СИЗО после событий в Одессе, ни по отношению к журналистке Елене Бойко.

По мнению правозащитницы, антироссийские силы специально и осознанно нагнетают ситуацию перед предстоящими в сентябре муниципальными выборами в Москве. Она подчеркнула, что к этому времени главная задача оппозиции — «подготовить общественное мнение и довести уровень кипения, когда люди уже не будут обращать внимание на детали, факты».

«Сейчас идет нагнетание обстановки, накачивание эмоционально-психической напряженности в обществе, и повод не важен», — резюмировала эксперт.

Напомним, спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали сотрудники полиции 6 июня рядом в Москве. В его рюкзаке обнаружили сверток с запрещенными веществами, еще один был найден при обыске квартиры журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Голунова отправили под домашний арест. Это решение Никулинский районный суд Москвы принял на фоне резонанса и давления со стороны оппозиционной общественности.

Либералы и ставленники Запада намеренно пытаются создать резонанс вокруг дела Голунова, устраивая некий «флешмоб солидарности», и подключить к этой теме даже тех, кто не придерживается антироссийских взглядов. При этом они не оперируют фактами — доказательств невиновности журналиста в попытке сбыта наркотиков к настоящему времени нет, а вердикт уже почему-то есть, хотя его должен выносить исключительно суд.

Оппозиционная «тусовка» намеренно нагнетает ситуацию вокруг дела Голунова, конечная их цель заключается в освобождении из мест тюремного заключения нарушителей закона — тех, кто по определенным причинам выгоден либералам. К примеру, в данном случае может идти речь о яром стороннике скандального блогера Алексея Навального — Леониде Волкове, который неоднократно призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Серьезное давление со стороны общественности, либеральных и антироссийских СМИ на власть — это попытка проверить ее на прочность и понять, получится ли заставить отпустить подозреваемого в совершении преступления. Можно предположить, что в дальнейшем либералы могут добиваться легализации наркотиков в России.

Ранее руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков подчеркнул, что Западу и его приспешникам все равно, за кого вступаться, главное — повод, чтобы активизировать «информационные войска». По его мнению, либералы, присоединившиеся к шумной кампании в защиту Голунова, участвуют в подготовке российского «Майдана».