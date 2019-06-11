Назначен новый гендиректор Aurus

Москва, 11 июня. Руководитель ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора ООО «Аурус», курирующее продвижение отечественного автомобиля Aurus. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

По данным пресс-службы ведомства, с начала текущего месяца генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов.

Председателя УАЗ назвали одним из лучших специалистов в России в сфере автомобильной промышленности. В Минпромторге рассчитывают, что Ширинов выведет российский бренд на новую ступень развития.

Напомним, Aurus — первый отечественный бренд автомобилей премиум-класса. Его построили инженеры НАМИ. Массовое производство транспортных средств запланировано на 2021 год. В настоящее время автомобили поштучно производят в российской столице.

Ранее сообщалось, что точная стоимость Aurus официально будет объявлена до конца июня. Официальные дилеры «Авилон» и «Панавто» уже начали принимать предварительные заказы.