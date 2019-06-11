Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Назначен новый гендиректор Aurus

96
0 Оставить комментарий

Назначен новый гендиректор Aurus

Москва, 11 июня. Руководитель ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора ООО «Аурус», курирующее продвижение отечественного автомобиля Aurus. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

По данным пресс-службы ведомства, с начала текущего месяца генеральным директором ООО «Аурус» был назначен Адиль Ширинов.

Председателя УАЗ назвали одним из лучших специалистов в России в сфере автомобильной промышленности. В Минпромторге рассчитывают, что Ширинов выведет российский бренд на новую ступень развития.

Напомним, Aurus — первый отечественный бренд автомобилей премиум-класса. Его построили инженеры НАМИ. Массовое производство транспортных средств запланировано на 2021 год. В настоящее время автомобили поштучно производят в российской столице.

Ранее сообщалось, что точная стоимость Aurus официально будет объявлена до конца июня. Официальные дилеры «Авилон» и «Панавто» уже начали принимать предварительные заказы.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров