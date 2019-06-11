Толстой оценил сериал HBO «Чернобыль»

Москва, 11 мая. Советник президента России по культуре Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль», который, по его мнению, снят с большим уважением к людям.

Толстой рассказал, что посмотрел только две серии, поэтому рассказать о своих полных впечатлениях не может — надо смотреть все сезоны.

«Я посмотрел только две серии. Добротно сделано, но надо до конца досмотреть, чтобы составить полное впечатление. Он снят уважительно по отношению к людям, которые мужественно пытались это предотвратить», — подчеркнул Толстой.

Отметим, популярный исторический сериал «Чернобыль», который выходит на американском телеканале HBO, на данный момент получил наивысшую оценку пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он посвящен страшным событиям 1986 года — аварии на Чернобыльской АЭС и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. Режиссером сериала стал Йохан Ренк.

Ранее один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко указал на искажение фактов в сериале. По его словам, сценаристы «Чернобыля» при работе над проектом, основанном на реальных событиях, несколько изменили историю. Шевченко заметил, что факты были подтасованы в тех сценах, которые могут создать у зрителя ложное впечатление о реакции руководства страны на произошедшую трагедию.