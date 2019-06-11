Назван топ-5 лидеров по знанию истории Великой Отечественной войны
Махачкала, 11 июня. Жители Дагестана продемонстрировали лучшие результаты по окончании тестирования на знание истории Великой Отечественной войны. Наименьший средний балл получили жители Омской области. Об этом говорится в аналитическом отчете по результатам проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Отмечается, что тестирование было организовано молодежным парламентом при Государственной думе: граждане РФ и проживающие в других странах соотечественники могли проверить свои знания 26 апреля — акция была приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
По словам главы молодежного парламента Марии Воропаевой, средний балл принимавших участие в тесте россиян составил 15,72 из 30 возможных. Так, в топ-5 лидеров по знанию истории вошли Дагестан, Башкирия и Кабардино-Балкарская республики, Челябинская область и Петербург, пишет «Парламентская газета».
Самый маленький балл зафиксирован в Омской и Архангельских областях, а также Ненецком автономном округе (НАО).
В общей сложности тестирование прошли 805 тыс. человек, хотя в 2018 году эта цифра составила примерно 500 тыс.