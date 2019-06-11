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Три человека госпитализированы после взрыва на танкере в Махачкале

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Три человека госпитализированы после взрыва на танкере в Махачкале

Махачкала, 11 июня. Три человека госпитализированы в республиканскую больницу после взрыва на танкере в махачкалинском порту. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

Отмечается, что двое поступили в ожоговое отделение, один — в травматологию. Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.

Как пишет ТАСС, на борту танкера во время взрыва были шесть человек. Один из них погиб, еще двое числятся пропавшими без вести.

Сейчас на танкере пожара нет, но наблюдается задымление. В республиканском МЧС уточнили, что на месте взрыва работают специалисты, в машинном отделении танкера в махачкалинском порту огня нет.

Ранее сообщалось, что один из троих пропавших после взрыва на танкере в Махачкале найден погибшим. 

Взрыв произошел, когда рабочие на причале №4 в Махачкале перекачивали нефть.

Три человека госпитализированы после взрыва на танкере в Махачкале

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Автор: Алия Садыкова
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