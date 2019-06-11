Один из троих пропавших после взрыва на танкере в Махачкале найден погибшим

Махачкала, 11 июня. Один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

Отмечается, что пропавшими без вести считаются два человека. Как пишет ТАСС, во время инцидента на борту были шесть человек. Трое из них пострадали.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, рабочие на причале №4 в Махачкале перекачивали нефть. Примерно в половину пятого утра прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Взрыв и последующий пожар зафиксированы на танкере в морском порту Махачкалы. Чрезвычайное происшествие произошло у причала номер четыре. Следственный комитет России начал по этому факту проверку.

Ранее нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов острова Лама в Гонконге. Погиб один человек. Всего на борту танкера находились 22 человека.