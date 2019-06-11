Сотрудники польского музея нашли тоннель, который может вести к Янтарной комнате

Варшава, 11 июня. Сотрудники польского музея нашли вход в тоннель, который может вести к Янтарной комнате. Обнаруженный объект стал настоящим прорывом в поисках шедевра искусства.

Тоннель расположен на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе Польши. Как рассказал сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик, местоположение подземного тоннеля удалось установить с помощью георадара.

«После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», — сообщил Плебаньчик.

Пока что специалистам не удалось определить размеры тоннеля. Чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, а также выкорчевать дерево, выросшее над входом. При этом многие признаки указывают на то, что вход в тоннель намерено скрыли под большим слоем земли.

Плебаньчик рассказал, что попасть внутрь тоннеля получится, предположительно, в конце июня. К этому моменту удастся уладить все юридические формальности.

В годы Второй мировой войны в Мамерках находилась штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. Всего с 1940 по 1944 год в местных лесах построили 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. Здесь служили 40 генералов и около 1,5 тысячи офицеров и солдат. В связи с этим регулярно возникают гипотезы о скрытых в Мамерках ценностях.

Янтарную комнату уже пытались отыскать на территории комплекса немецких бункеров в 2016-2017 годах, но работы не принесли успеха. Сейчас шансов найти шедевр искусства гораздо больше. Версия о том, что Янтарная комната располагается именно в Мамерках возникла после того, как один из свидетелей рассказал, что в конце войны видел немцев, прячущих в этих помещениях некий военный транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Янтарную комнату создали немецкие мастера в XVIII веке. Шедевр предназначался прусскому королю Фридриху I, который позднее презентовал комнату Петру I. Долгое время коллекция была главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе.

Во время Второй мировой войны немецкие солдаты вывезли Янтарную комнату в Кенигсберг (нынешний Калининград). После штурма 1945 года коллекция пропала. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году.

Попытки отыскать Янтарную комнату не прекращаются до сих пор. По многочисленным версиям, шедевр искусства может быть спрятан в Калининградской области, Германии, Польше, Чехии и даже на дне Балтийского моря, однако подтверждений ни один из этих вариантов не получил.

В 2003 году Янтарную комнату восстановили из калининградского янтаря, в том числе с привлечением финансов с немецкой стороны. В настоящее время ее можно увидеть в Екатерининском дворце в Царском селе.