ФСБ задержала в Якутске занимавшихся вымогательством членов ОПГ

Якутск, 11 июня. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности задержали в Якутске членов ОПГ, занимавшихся вымогательством. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления.

В среду в региональном ведомстве сообщили о пресечении деятельности членов организованной преступной группы, которая занималась вымогательством, угрожая физической расправой.

Отмечается, что неформальным главарем ОПГ являлся уроженец населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района. Согласно информации ведомства, мужчина координировал работу группы, получал и распределял между членами банды деньги, полученные в результате преступлений.

Как выяснили в УФСБ, в апреле текущего года к главарю ОПГ обратился уроженец Чечено-Ингушской АССР, контролирующий работу незаконных казино, расположенных в Якутске. Он рассказал, что один из местных жителей испортил игровые автоматы.

Так, члены ОПГ потребовали у виновного крупную денежную сумму, установив на ее сбор срок в 30 дней. В случае отказа злоумышленники угрожали расправой в отношении него и его родных.

В настоящее время против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное в крупном размере».