Москва, 11 июня. Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам, которые прибыли на заработки из стран-членов Евразийского экономического союза. Соглашение было разработано еще в марте 2019 года.

Члены ЕАЭС должны подписать его до конца года. По данным РБК, документ предполагает выплату пенсий тем лицам, которые работали, делали взносы в пенсионный фонд и получили пенсии по старости.

Пенсия будет выплачиваться в случаях переезда лица или возвращения в страну ЕАЭС. Стаж, который человек получил на территории разных государств, будет суммироваться. Таким образом, Россия начнет выплачивать пенсии иностранцам.

Евразийский экономический союз был образован в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Ранее сообщалось, что россиянам упростили порядок назначения пенсий. Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России. Новый, утвержденный постановлением правительством РФ порядок вступил в силу 14 мая.

Теперь заявление о выезде за пределы страны и назначении пенсии можно подать в любом отделении Пенсионного фонда России (ПФР). Ранее сделать это можно было лишь в отделении, к которому россиянин «приписан» по месту жительства.

Силовики теперь смогут подать заявление о выезде за пределы страны и назначении пенсии в любое территориальное подразделение ведомства, в котором они проходили службу. В настоящее время российскую пенсию получают 328 тысяч россиян, проживающих в 128 странах мира.

Ранее Газета.ru сообщила, что жители Луганской и Донецкой народных республик смогут претендовать на российские пенсии по старости только, если переедут в Россию.

Напомним, молдавских пенсионеров могут заставить подтверждать, что они еще живы, в противном случае власти страны лишат их выплат. Пенсионеры, проживающие за границей, должны будут каждые полгода предоставлять в Национальную кассу социального страхования соответствующий специальный сертификат. Заполнять сертификат проживающим за рубежом молдавским пенсионерам нужно будет в дипломатической миссии или в консульстве. Если сертификат не будет подписан пенсионером лично, выплаты прекратятся.