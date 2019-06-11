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В порту Махачкалы на танкере прогремел взрыв

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В порту Махачкалы на танкере прогремел взрыв

Махачкала, 11 июня. В порту Махачкалы на одном из танкеров произошел взрыв, после чего на судне возник пожар.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека, судьба еще трех остается неизвестной. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, рабочие на причале №4 перекачивали нефть. Примерно в половину пятого утра произошел взрыв, после чего начался пожар.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ ТАСС сообщили, что следователи начали проверку по факту случившегося. Возгорание пока еще не локализовано.

По данным регионального управления МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении танкера.

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Автор: Константин Терехов
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