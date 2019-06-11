Опрос показал, что армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина

Москва, 11 июня. Исследование, проведенное специалистами ВЦИОМ, показало, что армия и флот вызывают гордость у каждого пятого жителя России.

Как сообщает РИА Новости, телефонный опрос на тему Всероссийским центром изучения общественного мнения был проведен в воскресенье, участие в нем приняли 1600 человек.

Каждый пятый респондент ответил, что чувство гордости у него вызывает отечественные армия и флот. Еще 8% жителей России гордятся достижениями спортсменов и развитием спорта в стране.

«Для 7% поводом для гордости служит внешняя политика и то, как другие страны относятся к Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проведенному исследованию.

Деятельность Владимира Путина вызывает чувство гордости у 6% россиян, для 5%, принявших участие в опросе, Россия — это сильная, независимая, непобедимая, великая страна.

Как напоминает «Газета.ru», в конце мая глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федотов рассказал, что рейтинг президента России за последние пять месяцев вырос.

По словам специалиста, еще в январе рейтинг главы государства составлял 62%, а в мае этот показатель вырос до 66%. При этом доля респондентов, которые не одобряют деятельность президента, снизилась с 29 до 25%.

Также, по словам Федерова, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов имеет достаточно высокий рейтинг, его во второй половине мая поддерживали порядка 48%респондентов.

По данным опросов, важным фактором, который повлиял на повышение рейтинга врио губернатора, была его деятельность по решению хозяйственных вопросов. Активность Беглова в решении проблем петербуржцев нашла большую поддержку горожан.