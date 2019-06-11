СМИ выяснили, где находится пропавшая картина да Винчи

Нью-Йорк, 11 июня. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая считалась пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом пишет портал Artnet со ссылкой на свои источники.

По их словам, произведение искусства будет храниться на яхте, пока власти не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула.

Газета The New York Times сообщает, что картину приобрел друг Салмана саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан аль Сауд. Однако, аукционный дом Christie's заявил, что произведение искусства купил департамент культуры и туризма Абу-Даби. Полотно должны были выставить в филиале французского Лувра в ОАЭ. Позже в СМИ появилась информация, что представители музея не знают, где находится «Спаситель мира»,

Специалист по живописной технике Леонардо да Винчи Жак Франк в беседе с РИА Новости отмечает, что многие эксперты сомневаются, что полотно принадлежит кисти великого художника. Эксперт считает, что картину написал ученик Леонардо да Винчи Джан Джакомо Капротти, который имел псевдоним Салаи. Франк подчеркнул, что итальянский художник принимал небольшое участие в создании картины.

Ранее итальянские медики высказали предположение, что Леонардо да Винчи не смог закончить «Мону Лизу» из-за повреждения локтевого нерва. Врачи считали, что кисть живописца деформировалась вследствие инсульта, но изучив рисунки руки художника, они пришли к выводу, что причиной стала так называемая «когтистая рука» — дисфункция кисти.

Как сообщает «Газета.ru», эксперты считают, что Леонардо да Винчи также страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Именно поэтому он терял к своим произведениям интерес, даже не начав воплощать идею в реальность.