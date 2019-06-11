США планируют выделить $250 млн на военную помощь Украине. События дня. ФАН-ТВ

США планируют новый военный бюджет В США готовятся принять новый военный бюджет. Комитет Палаты представителей Конгресса страны по вооруженным силам во главе с Адамом Смитом подготовил законопроект о средствах на 2020 год — предполагается, что речь идет о $733 млрд. Часть средств, само собой, направят на сдерживание в Европе некой российской агрессии, а Украине планируют выделить $250 млн на военную помощь, в частности, на разведку и безопасность. Теперь документ должны одобрить палаты Конгресса США, а затем и президент страны. Новый военный год начинается уже 1 октября.

Путин и Аль Нахайян обсудили сотрудничество Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Они обсудили совместную декларацию о партнерстве, подписанную в прошлом году, и подвели итоги работы в различных сферах. Владимир Путин и Аль Нахайян, который вдобавок к наследному титулу еще и отвечает за вооруженные силы в ОАЭ, оценили ситуацию в Персидском заливе, которая вновь обострилась на фоне конфликта Ирана и США. Президент нашей страны подчеркнул, что безопасность в регионе нужно сохранить. Россия и ОАЭ еще продолжат разговоры по этому вопросу.

Операция силовиков в Крыму В Крыму задержаны восемь сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе — в ходе операции они изъяли документы, экстремистскую символику и литературу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Отметим, что названная террористическая организация, основанная в Палестине еще в 1953 году, активно действует не только в Африке и на Ближнем Востоке, но и в Европе. За последние годы ФСБ раскрыла ее ячейки по всей России: в Татарстане, Башкирии, Ленобласти и других регионах. Многие фигуранты тех дел уже получили длительные сроки заключения.