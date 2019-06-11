Москва, 11 июня. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает региональным властям поддерживать частные детсады. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году.

Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады. По словам омбудсмена, для родителей, чьи дети не попали в государственные детские сады, нужно установить специальную плату. Как пишет «Российская газета», в стране проблема доступности дошкольного образования остается актуальной. В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 38 обращений с просьбами о содействии в зачислении детей в дошкольные образовательные организации.

Ранее сообщалось, что простуженным детям россиян запретят ходить в школы и детские сады. Заболевших воспитанников будут отправлять обратно домой, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, в российских общеобразовательных и дошкольных учреждениях появится процедура «утренних фильтров». В рамках нее с утра педагоги или врачи должны будут осматривать детей, при выявлении признаков заболевания к учебному процессу их не допустят.

Данная мера необходима в сезон простуд и гриппа. Специалисты уточнили, что многие родители не хотят брать больничный и отправляют детей в школы и детские сады, несмотря на насморк, кашель и другие признаки болезни. Нововведение позволит прекратить такую практику: осмотр детей будет проводиться рано утром, и родители еще не успеют уйти на работу.

Кроме того, сообщалось, что в Новой Москве построят 26 детских садов за три года. Планируется, что в период с 2019 по 2021 год на территории ТиНАО построят 26 детских садов. За шесть лет удалось ввести в эксплуатацию 35 детских садов, а в 2018 году были разработаны и утверждены больше десяти проектов учреждений.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы с детскими садами в поселке Шушары. Жители Пушкинского района испытывают трудности с устройством малышей в детские сады. Для решения этой задачи правительство региона приняло решение о выкупе 24 социальных объектов. Денежные средства для этого регион получил из резервного фонда федерального бюджета.