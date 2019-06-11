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Скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

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Скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 11 июня. Мужчина, получивший ранения при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле, скончался в медицинском учреждении. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе мэрии города.

Пострадавший мужчина умер утром 11 июня. Пострадавшего при взрыве газа выбросило из окна, передает ТАСС.

Напомним, происшествие случилось в понедельник, 10 июня. Частично разрушены квартиры четвертого и пятого этажа, один человек попал в реанимацию, врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

В начале июня сильный взрыв прогремел под Краснодаром, в результате пострадали четыре человека.

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Автор: Сергей Петров
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