США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

Вашингтон, 11 июня. Министерство юстиции США направило британским властям официальный запрос об экстрадиции создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Washington Post.

Американская сторона направила запрос 6 июня. Согласно действующему договору между США и Великобританией, документ требовалось вручить британской стороне в течение 60 дней после задержания Ассанжа. Этот срок истек 10 июня.

После направления запроса об экстрадиции США не смогут предъявить основателю Wikileaks новые обвинения.

Полиция Британии задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 11 апреля. На протяжении семи последних лет он жил в посольстве Эквадора в Лондоне на правах политического убежища.

Журналист получил известность в 2010 году, когда WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов США о войнах в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах сотен мирных жителей. Вашингтон долгое время добивался экстрадиции Ассанжа, в рамках обвинения в шпионаже ему грозит длительный срок заключения.