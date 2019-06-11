Россияне чаще бронируют авиабилеты из-за сокращенной рабочей недели

Москва, 11 июня. Россияне забронировали больше авиабилетов с вылетом 12 июня и возвращением в выходные из-за нерабочей среды. Об этом сообщил сервис Aviasales.

На текущей неделе россияне забронировали на 20% больше билетов на самолеты с вылетом в среду и возвратом в выходные, чем неделей раньше.

Наибольшей популярностью пользуются пляжные направления: Сочи, Крым, Бургас и Тиват. Спрос на перелеты внутри России вырос за неделю на 15%. Чаще всего билеты покупали на рейсы в Крым, Сочи, Москву, Петербург и Краснодар. Их средняя стоимость составила 9,6 тысячи рублей (+6% за неделю).

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью у путешествующих россиян пользовались Бургас, Тиват, Тбилиси, Ереван и Баку. Средняя стоимость билетов на эти рейсы выросла за неделю на 3% до 14,6 тысячи рублей.

В конце мая гендиректор «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов заявил, что повышения цен на проезд в плацкартных вагонах нет, сообщила Газета.ru. По его словам, установленные на 2019 год тарифы не менялись с конца прошлого года.