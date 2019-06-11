Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Эксперты рассказали, как Россия и Китай испортили репутацию доллару

103
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали, как Россия и Китай испортили репутацию доллару

Москва, 11 июня. Иностранные эксперты считают, что Россия и Китая, занимаясь активной скупкой золота, испортили репутацию американскому доллару.

Как сообщает RT, в одном только мае золотовалютные резервы Поднебесной пополнились почти 16 тоннами драгоценного металла — таким образом запасы золота КРН были увеличены до 61,61 млн унций.

«Эти действия были обусловлены желанием Пекина диверсифицировать свои активы на фоне затянувшегося торгового противостояния с Соединенными Штатами Америки», — считают эксперты.

Как рассказала аналитик Хелен Лау, активно скупая золото, китайские власти стремятся к «решительной диверсификации». Они хотят перестать зависеть от долларовых активов, а также от других финансовых инструментов, связанных со Штатами.

Еще более впечатляющими являются действия России по диверсификации резервов: Москва в первом квартале года стала крупнейшим покупателем золота на планете, купив более 55 тонн драгоценного металла.

«При этом Россия не только покупает золото, но и распродает ценные бумаги Казначейства США. По итогам 2018 года эти активы были сокращены до минимума», — отмечают эксперты.

Эксперты рассказали, как Россия и Китай испортили репутацию доллару

Аналитики считают, что такая ситуация является показательной, так как во всей красе проявляется недоверие в мире к Соединенным Штатам Америки и доллару, пишет ПолитРоссия.

«Действия Москвы и Пекина портят репутацию доллара, который является залогом финансового благополучия США. Россия запустила опасную для Штатов реакцию, которая при поддержке КНР может превратиться в чрезвычайно опасную для Вашингтона глобальную тенденцию», — резюмируют эксперты.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров