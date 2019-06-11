Эксперты рассказали, как Россия и Китай испортили репутацию доллару
Москва, 11 июня. Иностранные эксперты считают, что Россия и Китая, занимаясь активной скупкой золота, испортили репутацию американскому доллару.
Как сообщает RT, в одном только мае золотовалютные резервы Поднебесной пополнились почти 16 тоннами драгоценного металла — таким образом запасы золота КРН были увеличены до 61,61 млн унций.
«Эти действия были обусловлены желанием Пекина диверсифицировать свои активы на фоне затянувшегося торгового противостояния с Соединенными Штатами Америки», — считают эксперты.
Как рассказала аналитик Хелен Лау, активно скупая золото, китайские власти стремятся к «решительной диверсификации». Они хотят перестать зависеть от долларовых активов, а также от других финансовых инструментов, связанных со Штатами.
Еще более впечатляющими являются действия России по диверсификации резервов: Москва в первом квартале года стала крупнейшим покупателем золота на планете, купив более 55 тонн драгоценного металла.
«При этом Россия не только покупает золото, но и распродает ценные бумаги Казначейства США. По итогам 2018 года эти активы были сокращены до минимума», — отмечают эксперты.
Аналитики считают, что такая ситуация является показательной, так как во всей красе проявляется недоверие в мире к Соединенным Штатам Америки и доллару, пишет ПолитРоссия.
«Действия Москвы и Пекина портят репутацию доллара, который является залогом финансового благополучия США. Россия запустила опасную для Штатов реакцию, которая при поддержке КНР может превратиться в чрезвычайно опасную для Вашингтона глобальную тенденцию», — резюмируют эксперты.