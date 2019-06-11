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Видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок» появилось в Сети

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Видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок» появилось в Сети

Москва, 11 июня. Раздевалку подмосковного баскетбольного клуба «Химки» ограбил неизвестный по ходу третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с столичным ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе «Химок».

Подопечные Римаса Куртинайтиса в понедельник дома крупно проиграли армейцам (62:80). Так, красно-синие всухую обыграли химчан в серии (3-0) и в очередной раз стали чемпионами турнира, пишет «Царьград».

По данным пресс-службы, в самом начале игры в раздевалку пробрался неизвестный молодой человек, взял личные вещи баскетболистов и скрылся. В настоящее время все фото и видеоматериалы переданы полиции. К слову, на кадрах видно, что на шее злоумышленника аккредитация. По предварительным данным, мужчина получил ее как журналист.

Как сообщала Национальная служба новостей, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после кражи личных вещей из раздевалки «Химок».

Напомним, в мае баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Евролиги, победив в финале турецкий коллектив «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

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Автор: Сергей Петров
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