Видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок» появилось в Сети

Москва, 11 июня. Раздевалку подмосковного баскетбольного клуба «Химки» ограбил неизвестный по ходу третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с столичным ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе «Химок».

Подопечные Римаса Куртинайтиса в понедельник дома крупно проиграли армейцам (62:80). Так, красно-синие всухую обыграли химчан в серии (3-0) и в очередной раз стали чемпионами турнира, пишет «Царьград».

По данным пресс-службы, в самом начале игры в раздевалку пробрался неизвестный молодой человек, взял личные вещи баскетболистов и скрылся. В настоящее время все фото и видеоматериалы переданы полиции. К слову, на кадрах видно, что на шее злоумышленника аккредитация. По предварительным данным, мужчина получил ее как журналист.

Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА. Вор попал на камерыhttps://t.co/6TP1LBjRWy — ПБК ЦСКА. Новости (@bccska_news) 10 июня 2019 г.

Как сообщала Национальная служба новостей, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после кражи личных вещей из раздевалки «Химок».

Напомним, в мае баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Евролиги, победив в финале турецкий коллектив «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.