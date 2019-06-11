Житель села в Якутии убил двух человек

Якутск, 11 июня. Житель села Кирово Вилюйского района Якутии открыл стрельбу по четырем людям. Двое из них скончались.

Выяснилось, что погибшими и пострадавшими были его знакомые. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник ранил мужчин 26, 27, 28 и 45 лет. Они были доставлены в фельдшерский пункт, однако медики не смогли спасти двоих потерпевших.

Подозреваемого задержали. Следственно-оперативная группа направилась на место происшествия на вертолете, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ранее на вокзале в Уфе злоумышленник расстрелял семью из двух человек. Мужчина скончался на месте происшествия, а женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи, сообщает телеканал «360».

Отметим, в колпинском районе Петербурга водитель фургона Mercedes-Sprinter обстрелял из травматического пистолета пешехода. Неадекватное поведение водителя вызвал удар прохожего по автомобилю. Мужчина остановил транспортное средство, несколько раз выстрелил в пешехода, а затем уехал. Позже его задержали сотрудники полиции. Пострадавшего доставили в больницу.