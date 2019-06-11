СМИ сообщили о планах Минобороны по закупке почти ста Ми-28НМ

Москва, 11 июня. Министерство обороны Российской Федерации в течение восьми лет приобретет 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом во вторник рассказал РИА Новости источник в оборонном ведомстве.

По имеющимся данным, в скором времени военное ведомство РФ собирается подписать ряд масштабных соглашений и контрактов на закупки военной техники разных типов, которые будут выполняться до конца текущей государственной программы вооружений — до 2027 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ по причине дороговизны. Позже заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство и холдинг «Вертолеты России» договорились о стоимости усовершенствованных вертолетов «Ночные охотники». Он отмечал, что стороны обсуждали объем первого серийного контракта — 6 или 18 боевых машин.

Создаваемый холдингом «Вертолеты России» (входит в корпорацию Ростех) Ми-28НМ — это высокоэффективный ударный вертолет нового поколения, способный решать боевые задачи при любых погодных условиях. Он способен ликвидировать бронетехнику, поражать низколетящие воздушные цели, проводить разведывательные миссии и другое.