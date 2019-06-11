Фермеры из Сирии планируют наладить экспорт черешни в Россию

Дамаск, 11 июня. Сирийские фермеры намерены в самом ближайшем будущем наладить экспорт черешни в Россию.

В частности со дня на день в Москву будут отправлены первые 60 тонн ягоды, заявил ТАСС староста населенного пункта Сергайя, где выращивают черешню, Халед Абдулмахмуд.

«Мы бы с удовольствием отправили и в Европу сирийскую черешню, но, к сожалению, там нашу черешню, наши ягоды и фрукты не принимают, хотя до войны все было иначе», — пояснил фермер.

В общей сложности только в одной этой деревне в текущем году крестьяне намерены собрать около трех тысяч тонн черешни. Во время военных действий по понятным причинам сбор урожая не производился.

Всего же в Сергайе проживают около 25 тысяч человек, и почти все они работают «на земле». Рядом с населенным пунктом расположено большое количество садов, где, кроме черешни, выращивают яблоки, персики, виноград и другие фрукты и ягоды.

«У нас было много проблем, но мы их решили с помощью государства, была проблема с водой с топливом, но государство субсидирует фермерство, и нам попроще», — констатировал Халед Абдулмахмуд.

Как напоминает «Газета.ru», на днях в Алеппо заработал завод по производству клея. Кроме того, еще на одном заводе в самом крупном сирийском городе начали изготавливать краску.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.