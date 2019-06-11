Бесплатное приложение для записи в поликлинику появилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Бесплатное приложение для смартфонов «Мое здоровье» запустили в Северной столице. Оно позволяет онлайн записываться в поликлинику без очередей.

Также петербуржцы смогут через приложение получать услуги по полису ОМС. Им также будут доступны тесты на определение симптомов депрессии, готовности женщины к здоровой беременности, а также общий тест для профилактики здоровья.

Приложение позволяет вести мониторинг своего веса, давления и настроения. Каждый день в «Моем здоровье» публикуются полезные советы для профилактики различных болезней, передает телеканал «78.ru» со ссылкой на компанию «Здоровье города».

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