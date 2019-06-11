Правила выезда детей за рубеж изменятся в России

Москва, 11 июня. Пограничная служба ФСБ России предупредила, что с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу.

С 12 июня вступает в силу новый порядок подачи и рассмотрения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России. Теперь заявления будут принимать и рассматривать в подразделениях территориальных органов МВД по вопросам миграции на региональном и районном уровнях по месту жительства или пребывания одного из родителей либо по месту жительства или пребывания самого несовершеннолетнего гражданина РФ.

Кроме того, заявление о несогласии выезда можно будет подать в консульские учреждения и дипломатические представительства России по месту постоянного проживания заявителя в других странах. Ранее заявления также можно было подать в пограничные органы, теперь они были исключены из перечня.

«В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», — цитирует ЦОС ФСБ ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ввел более жесткие правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли России, которые имеют доступ к секретной информации. Об этом сообщила Газета.ru. Причиной ужесточения стало бегство за рубеж одного из высокопоставленных руководителей предприятий космической промышленности.

Введенные Рогозиным требования соответствуют законодательству России, отметило издание.